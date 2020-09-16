«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 18-летнего вингера «Аталанты» Траоре

По информации Manchester Evening News, руководство английского клуба рассматривает 18-летнего ивуарийца в качестве альтернативы игроку дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Отмечается, что итальянская сторона предупредила красных дьяволов в том, что не отпустит своего воспитанника по дешевой цене.

Траоре находится в клубной системе «Аталанты» с июля 2015 года. За молодежные команды он принял участие в 96 матчах, забил 38 голов и отдал 24 ассиста. В основном составе «бергамасков» игрок дебютировал в прошлом сезоне, отличившись одним забитым мячом в трех встречах.