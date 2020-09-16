ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 сентября 18:19
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 18-летнего вингера «Аталанты» Траоре

Фланговый нападающий «Аталанты» Амад Траоре входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации Manchester Evening News, руководство английского клуба рассматривает 18-летнего ивуарийца в качестве альтернативы игроку дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Отмечается, что итальянская сторона предупредила красных дьяволов в том, что не отпустит своего воспитанника по дешевой цене.

Траоре находится в клубной системе «Аталанты» с июля 2015 года. За молодежные команды он принял участие в 96 матчах, забил 38 голов и отдал 24 ассиста. В основном составе «бергамасков» игрок дебютировал в прошлом сезоне, отличившись одним забитым мячом в трех встречах.

источник: Manchester Evening News
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Google утверждает, что не монополизирует рынок цифровой рекламыОбновленный Jaguar F-PACE 21 модельного годаХабиб Нурмагомедов поделился своими ожиданиями от боя с Джастином ГэтжиКругом убожество: как на самом деле живет ЗагитоваХореограф группы Тутберидзе высказался о возвращении МедведевойВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Полузащитник сборной Словакии Дуда сменил «Герту» на «Кельн»
Атакующий полузащитник «Герты» Ондрей Дуда официально перешел в «Кельн», сообщает пресс-служба клуба второй бундеслиги.
16.09.2020 19:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Варламов переиграл Василевского, «Тампа-Бэй» не сделала шаг в финал. Осталось две попытки
«Арсенал» вновь арендовал Кадири
Права на полузащитника принадлежат киевскому «Динамо».
16.09.2020 19:28
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Наполи» планирует оформить трансфер защитника киевского «Динамо» Миколенко в 2021 году
Левый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко может будущим летом стать игроком «Наполи».
16.09.2020 19:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Суд отклонил иск «Локомотива» к Геркусу
Клуб планировал взыскать более 144 миллионов рублей.
16.09.2020 19:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Лестер» близок к тому, чтобы арендовать Ундера с обязательным правом выкупа
Фланговый нападающий «Ромы» Дженгиз Ундер находится в шаге от перехода в «Лестер».
16.09.2020 19:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гол Юсупова принес «Сочи» победу над «Звездой» в матче Кубка России
Встреча прошла в Перми.
16.09.2020 18:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дубль Панюкова помог «Уралу» в гостях обыграть ульяновскую «Волгу» в Кубке России
Футболисты «Урала» победили ульяновскую «Волгу» (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка России.
16.09.2020 18:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Вильярреал» приобрел защитника «Уотфорда» Эступиньяна, подписав с ним контракт на семь лет
Пресс-служба «Вильярреала» объявила о приобретении левого защитника «Уотфорда» Первиса Эступиньяна.
16.09.2020 18:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 18-летнего вингера «Аталанты» Траоре
Фланговый нападающий «Аталанты» Амад Траоре входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
16.09.2020 18:19
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» в Кубке России
Встреча прошла в Пятигорске.
16.09.2020 18:05
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика