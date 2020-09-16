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16 сентября 18:51
автор: Владислав Корегин

Дубль Панюкова помог «Уралу» в гостях обыграть ульяновскую «Волгу» в Кубке России

Футболисты «Урала» победили ульяновскую «Волгу» (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка России.

Главным героем встречи стал форвард гостей Андрей Панюков, отличившийся дублем в первом тайме – сначала он на 15-й минуте откликнулся на передачу Эрика Бикфалви, а на 44-й удачно реализовал 11-метровый удар.

Во второй половине встречи уральца забили лишь однажды – гол на счету Давида Караева (90).

Отметим, что третьим участником группы 1 является «Велес», с которым «Волга» сыграет на домашней арене в рамках второго тура. Игра состоится 30 сентября в 18:00 по московскому времени.

Кубок России
Групповой этап
Группа 1

«Волга» (Ульяновск) – «Урал» (Екатеринбург) – 0:3 (0:2)
Голы: Панюков, 15, 44 (с пенальти). Караев, 90.

источник: «Советский спорт»
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