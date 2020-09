«Лестер» близок к тому, чтобы арендовать Ундера с обязательным правом выкупа

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Лестер» арендует 23-летнего турка на один год с правом обязательного выкупа. Отмечается, что ранее руководство «лис» не смогло договориться с «Барселоной» по переходу вингера Тринкау.

Напомним, что Ундер перешел в «Рому» из «Истанбула» в июле 2017 года за 14 миллионов евро. В минувшем сезоне он отыграл 23 матча и забил три гола. Его контракт истекает в конце июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 23 миллиона евро

Leicester are close to sign Cengiz Ünder from AS Roma! The agreement is going to be reached on loan with obligation to buy. After having an official bid refused by Barcelona for Trincão, #LCFC are now working to sign Under. 🔵 #transfers