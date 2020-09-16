Суд отклонил иск «Локомотива» к Геркусу

Арбитражный суд города Москвы отклонил иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.

«Суд принимает решение отказать в удовлетворении исковых требований», - передает Sport24.ru слова судьи Василия Лаптева.

Напомним, «Локомотив» на основании проведенного аудита требовал взыскать с Геркуса 144,6 миллиона рублей. Исковое заявление было подано 28 января.

Геркус находился на посту генерального директора «Локомотива» с лета 2016 по декабрь 2018-го года. За время его работы клуб выиграл чемпионат и Кубок России.