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16 сентября 19:10
автор: Юрий Нечаев

Суд отклонил иск «Локомотива» к Геркусу

Клуб планировал взыскать более 144 миллионов рублей.

Арбитражный суд города Москвы отклонил иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.

«Суд принимает решение отказать в удовлетворении исковых требований», - передает Sport24.ru слова судьи Василия Лаптева.

Напомним, «Локомотив» на основании проведенного аудита требовал взыскать с Геркуса 144,6 миллиона рублей. Исковое заявление было подано 28 января.

Геркус находился на посту генерального директора «Локомотива» с лета 2016 по декабрь 2018-го года. За время его работы клуб выиграл чемпионат и Кубок России.

источник: Sport24.ru
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