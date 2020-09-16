Геннадий Орлов: Влашич сильнее Алексея Миранчука – хорват более приспособлен к топ-чемпионату

– «Зенит» не заплатит за Николу 30 миллионов, ему лучше уйти в Европу. Влашич более приспособлен к топ-чемпионату, чем Миранчук. Алексей еще должен завоевать место в основе в новой команде. Влашич же – игрок сборной Хорватии, и он больше получит практику, сразу будет играть, он сильнее россиянина, – цитирует Орлова Sport24.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов предложить ЦСКА за 22-летнего хавбека 40 миллионов евро. Однако чуть позже генеральный директор армейцев Роман Бабаев назвал подобную информацию недостоверной.

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал два ассиста. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2024-го.