«Рубин» одержал волевую победу над «Черноморцем» в матче Кубка России, на счету Макарова – дубль

Хозяева открыли счет на седьмой минуте усилиями Мурада Омарова. Спустя 19 минут форвард гостей Иван Игнатьев уравнял шансы команд.

В начале второй половины казанцы дважды огорчили голкипера новороссийского клуба Вадима Аверкиева – на 52-й и 62-й минутах забили Хван Ин Бом и Денис Макаров соответственно.

Практически сразу подопечные Эдуарда Саркисова смогли сократить разницу в счете – отличился вышедший на замену Иван Матюшенко. Однако довести игру до ничейного результата хозяевам не удалось – в концовке встречи они пропустили еще один гол от Макарова.

Отметим, что во втором туре «Черноморец» сыграет со «СКА-Хабаровском». Встреча состоится 30 сентября.

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