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16 сентября 20:46
автор: Владислав Корегин

«Рубин» одержал волевую победу над «Черноморцем» в матче Кубка России, на счету Макарова – дубль

Матч первого тура группового этапа Кубка России «Черноморец» – «Рубин» завершился победой казанцев со счетом 4:2.

Хозяева открыли счет на седьмой минуте усилиями Мурада Омарова. Спустя 19 минут форвард гостей Иван Игнатьев уравнял шансы команд.

В начале второй половины казанцы дважды огорчили голкипера новороссийского клуба Вадима Аверкиева – на 52-й и 62-й минутах забили Хван Ин Бом и Денис Макаров соответственно.

Практически сразу подопечные Эдуарда Саркисова смогли сократить разницу в счете – отличился вышедший на замену Иван Матюшенко. Однако довести игру до ничейного результата хозяевам не удалось – в концовке встречи они пропустили еще один гол от Макарова.

Отметим, что во втором туре «Черноморец» сыграет со «СКА-Хабаровском». Встреча состоится 30 сентября.

Кубок России
Групповой этап
Группа 9

«Черноморец» (Новороссийск) – «Рубин» (Казань) – 2:4 (1:1)
Голы: Омаров, 7. Матюшенко, 69 – Игнатьев, 26. Ин Бом, 52. Макаров, 62. 89

«Рубин»: Медведев, Самошников, Старфельд, Бегич, Зотов, Тарасов, Коновалов, Ин Бом, Йевтич (Зуев, 90), С.Бакаев (Макаров, 61), Игнатьев (Косарев, 72).

источник: «Советский спорт»
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