Дебютный гол Урунова помог «Спартаку» обыграть «Родину» в Кубке России

Московский «Спартак» с победы начал выступление на групповом этапе Кубка России.

Матч первого тура против «Родины», прошедший на «Открытие Арене», но считавшийся для спартаковцев гостевым, завершился победой красно-белых со счетом 5:1.

В первом тайме Александр Соболев с передачи Романа Зобнина открыл счет. После перерыва Остон Урунов и Айртон, забившие свои первые голы за «Спартак», а также Зобнин, за шесть минут довели счет до крупного.

«Родина» отыграла один мяч усилиями Магомедхабиба Абдусаламова.

Окончательный результат установил Эсекьель Понсе, заменивший Александра Кокорина на 62-й минуте.