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16 сентября 20:51
автор: Юрий Нечаев

Дебютный гол Урунова помог «Спартаку» обыграть «Родину» в Кубке России

Команды выступают в группе 2.

Московский «Спартак» с победы начал выступление на групповом этапе Кубка России.

Матч первого тура против «Родины», прошедший на «Открытие Арене», но считавшийся для спартаковцев гостевым, завершился победой красно-белых со счетом 5:1.

В первом тайме Александр Соболев с передачи Романа Зобнина открыл счет. После перерыва Остон Урунов и Айртон, забившие свои первые голы за «Спартак», а также Зобнин, за шесть минут довели счет до крупного.

«Родина» отыграла один мяч усилиями Магомедхабиба Абдусаламова.

Окончательный результат установил Эсекьель Понсе, заменивший Александра Кокорина на 62-й минуте.

Кроме сегодняшних соперников, во второй группе Кубка России выступает «Енисей». В следующем туре красноярский клуб сыграет в гостях с «Родиной».

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира.

Кубок России
Групповой этап
Группа 2

«Родина» (Москва) - «Спартак» (Москва) - 1:5 (0:1)
Голы: Абдусаламов, 61 - Соболев, 35. Урунов, 53. Айртон, 56. Зобнин, 59. Понсе, 80.

источник: «Советский спорт»
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