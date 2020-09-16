«Виллем II» разгромил люксембургский «Прогрес» во втором квалификационном раунде Лиги Европы

Еще в первом тайме гости смогли забить три мяча – дубль на счету форварда Вангелиса Павлидиса (19-я и 34-я минуты), еще одним мячом отличился полузащитник Геркем Саглам (29).

Во второй половине встречи представитель чемпионата Нидерландов увеличил свое преимущество в счете – по голу забили нападающий Че Наннели (46) и хавбек Майк Трезор Ндайишимийе (65).

В следующем раунде «Виллем II» сыграет с победителем пары «Линкольн Сити» (Гибралтар) – «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)

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2-й квалификационный раунд