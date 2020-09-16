Андрей Панюков: В игре с «Волгой» мы сразу дали понять, что никакого недонастроя нет

– Не сказал бы, что нам сегодня было легко. Но за счет класса удалось забить три. Перед игрой у нас была установка не проигрывать единоборства. Все наши парни были заряжены, хоть мы и играли с командой ПФЛ. Мы сразу дали понять, что никакого недонастроя нет. Поэтому итог закономерный, – цитирует Панюкова пресс-служба уральцев.

Напомним, что сегодня 25-летний форвард стал автором дубля в ворота ульяновской команды. Еще один забитый мяч был записан на Давида Караева.

Для Панюкова эти голы стали первыми в рамках сезона-2020/21. Также на его счету два ассиста в матчах Российской Премьер-лиги.

Свой следующий матч в Кубке России «Урал» проведет 21 октября против «Велеса». Встреча пройдет в Москве.