Александр Соболев: Моментами «Родина» показывала хороший футбол, мне понравилась эта команда

– После дерби у нас не было особого настроения. Постарались сразу все забыть и готовиться к следующему матчу с «Рубином». Что касается «Родины», то это неплохая команда. Она новая, играет во второй лиге. Моментами показывали хороший футбол, и мне эта команда понравилась. Мы знали, что рано или поздно забьем. Это было дело времени, – сказал Соболев во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что 23-летний форвард стал автором одного из пяти забитых голов «Спартака» в ворота «Родины». Александр отличился на 35-й минуте с передачи Романа Зобнина.

Таким образом, Соболев забил свой четвертый гол в сезоне-2020/21 за красно-белых. Также на его счету два ассиста.

В следующем туре Кубка России «Спартак» сыграет 21 октября против «Енисея» в Красноярске.