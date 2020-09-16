Леонид Слуцкий: Мы предполагали, что матч против «Черноморца» сложиться крайне сложно для нас

– У хозяев поля на этой стадии турнира всегда очень высокая мотивация, поддержка болельщиков, еще быстро забитый мяч. Поэтому, как мы и предполагали, матч сложился крайне сложно для нас. Мы не держали в уме предстоящий тур РПЛ. Футболисты, которые сегодня вышли, претендуют на место в стартовом составе, – цитирует Слуцкого пресс-служба казанцев.

Напомним, что сегодня за «Рубин» голы забили Иван Игнатьев (26-я минута), Хван Ин Бом (52) и Денис Макаров, отметившийся дублем на 62-й и 89-й минутах.

В следующем туре Кубка России клуб из Татарстана сыграет 21 октября против «СКА-Хабаровска».