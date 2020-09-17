The Daily Mail: «Тоттенхэм» арендовал Бэйла у «Реала» на один сезон

The Daily Mail сообщает, что лондонский «Тоттенхэм» договорился с мадридским «Реалом» об аренде нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Соглашение рассчитано на один сезон, при этом «Реал» будет выплачивать валлийцу часть зарплаты, которая составляет 13 миллионов фунтов в год.

«Тоттенхэм» должен объявить о переходе Бэйла в ближайшее время.

В минувшем сезоне главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан редко доверял валлийцу, и с учетом всех турниров Гарет сыграл лишь 20 матчей, забив три мяча и сделав две результативные передачи.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро, и в тот момент этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Действующий контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.