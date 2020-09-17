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17 сентября 08:58
автор: Виктор Шарафудинов

Главный тренер «Динамо» Новиков раскритиковал поле домашнего стадиона тбилисского «Локомотива»

Игра второго отборочного раунда Лиги Европы состоится сегодня в столице Грузии.

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился впечатлениями от стадиона имени Михаила Месхи накануне матча квалификации Лиги Европы против тбилисского «Локомотива».

«Стадион для игры без зрителей вполне подходит, – цитирует Новикова пресс-служба клуба. – К сожалению, поле… Давно я такое не видел. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, наблюдать поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, поэтому надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол.

Ответственность всегда есть, состоит противостояние из одного матча или двух. Понятно, что мы стартуем в Лиге Европы после долгого перерыва. Игра ответственная и важная, но мы готовы.

Чувствуется ли повышенное внимание к матчу в Грузии? Да, на пресс-конференции было много народу и вопросы интересные задавались. Чувствуется приближение футбола, жаль, что игра состоится без зрителей.

У «Локомотива» техничные и быстрые футболисты, которые здорово переходят из обороны в атаку, хорошо используют свои шансы. Команда непростая. Но ее можно и нужно обыгрывать».

Матч второго отборочного раунда Лиги Европы «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва) состоится сегодня 17 сентября на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 20:00 по московскому времени.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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