Главный тренер «Динамо» Новиков раскритиковал поле домашнего стадиона тбилисского «Локомотива»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился впечатлениями от стадиона имени Михаила Месхи накануне матча квалификации Лиги Европы против тбилисского «Локомотива».

«Стадион для игры без зрителей вполне подходит, – цитирует Новикова пресс-служба клуба. – К сожалению, поле… Давно я такое не видел. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, наблюдать поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, поэтому надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол.

Ответственность всегда есть, состоит противостояние из одного матча или двух. Понятно, что мы стартуем в Лиге Европы после долгого перерыва. Игра ответственная и важная, но мы готовы.

Чувствуется ли повышенное внимание к матчу в Грузии? Да, на пресс-конференции было много народу и вопросы интересные задавались. Чувствуется приближение футбола, жаль, что игра состоится без зрителей.

У «Локомотива» техничные и быстрые футболисты, которые здорово переходят из обороны в атаку, хорошо используют свои шансы. Команда непростая. Но ее можно и нужно обыгрывать».