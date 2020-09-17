Сергей Степашин: Надеюсь, «Динамо» не опозорится в еврокубках. Команда не слабее «Краснодара»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил перспективы команды Кирилла Новикова накануне старта европейской кампании.

«К выходу в групповой этап Лиги Европы команда готова, – отметил Степашин в интервью «Известиям». – Более того, я считаю, что «Динамо» сегодня не слабее того же «Краснодара» по возможностям, составу, качеству футболистов.

Более того, нашему клубу повезло: отличный стадион и болельщики. Поэтому надеюсь, «Динамо» не опозорится в еврокубках и заставит вспомнить, как несколько лет назад выигрывало шесть матчей в группе и выходило в плей-офф».

Матч второго отборочного раунда Лиги Европы «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва) состоится сегодня 17 сентября в столице Грузии и начнется в 20:00 по московскому времени.