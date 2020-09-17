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17 сентября 20:49

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Локомотива» и вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы

Футболисты «Тоттенхэма» одержали победу над «Локомотивом» из Пловдива в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Пловдиве (Болгария) и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе болгарской команды голом отметился Георги Минчев (71-я минута), у английского клуба точными ударами отметились Гарри Кейн (80, пен.) и Тангай Н'Домбеле (85).

Отметим, что на 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий «Локомотива» Бирсент Карагерен, а на 80-й с поля был удален защитник болгарского клуба Диниш Алмейда.

Добавим, что в следующем раунде турнира «Тоттенхэм» встретится с македонской «Шкендией».

источник: «Советский спорт»
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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Локомотива» и вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы
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