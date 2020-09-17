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17 сентября 21:54

«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы

Футболисты московского «Динамо» уступили «Локомотиву» из Тбилиси в матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

Встреча прошла на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе грузинской команды голами отметились Ираклий Сихарулидзе (54-я минута) и Мамия Гавашелишвили (76), у российского клуба с пенальти отличился Николай Комличенко (89).

Таким образом, «Динамо» покидает текущий розыгрыш Лиги Европы. «Локомотив» в третьем раунде турнира сыграет против «Гранады».

Лига Европы
Квалификация
2-й раунд

«Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва) – 2:1 (0:0).

Голы: Сихарулидзе, 54. Гавашелишвили, 76. – Комличенко, 89 (пен).

«Локомотив»: Мамардашвили, Габадзе, Убилава, Сандохадзе, Гурешидзе, Аулад (Гавашелишвили, 65), Самуркасов (Дзебниаури, 62), Шония, Дарцмелия, Киркитадзе (Кобахидзе, 83), Сихарулидзе.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Паршивлюк, Скопинцев (Морозов, 46), Ордец, Шиманьски, Фомин, Каборе, Нжи (Лесовой, 61), Комличенко, Филипп (Игбоун, 69).

Предупреждения: Самуркасов (7), Скопинцев (22), Сандохадзе (33), Габадзе (40), Сихарулидзе (58), Евгеньев (74).

источник: «Советский спорт»
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