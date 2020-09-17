«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы

Встреча прошла на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе грузинской команды голами отметились Ираклий Сихарулидзе (54-я минута) и Мамия Гавашелишвили (76), у российского клуба с пенальти отличился Николай Комличенко (89).

Таким образом, «Динамо» покидает текущий розыгрыш Лиги Европы. «Локомотив» в третьем раунде турнира сыграет против «Гранады».

Лига Европы

Квалификация

2-й раунд

«Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва) – 2:1 (0:0).

Голы: Сихарулидзе, 54. Гавашелишвили, 76. – Комличенко, 89 (пен).