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17 сентября 23:21

Кирилл Новиков: «Локомотив» выжал максимум из того, что имел

Главный тренер «Динамо» рассказал о причинах поражения в матче Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).

- Соперник выжал максимум из того, что имел. Мы свои моменты не использовали. Вдобавок, безобразно сыграли в обороне в определенных эпизодах. Поэтому сегодня проиграли. Мы приехали за победой. У нас не получилось реализовать моменты, которые мы создали. Допустили много ошибок в обороне. В некоторых эпизодах нас заставлял ошибиться соперник, некоторые эпизоды привозили себе сами. Все это в комплексе привело к такому результату, - передает слова Новикова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что после этого поражения «Динамо» покинуло текущий розыгрыш Лиги Европы.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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