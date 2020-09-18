Александр Бубнов: С учетом вложенных средств такой результат «Динамо» можно назвать позорным

- Пусть состав «Динамо» в десятки раз дороже, на деле хозяева предстали командой хорошего уровня. Грузинские футболисты традиционно здорово оснащены технически, а «Локомотив» еще и хорошо организован в обороне, плюс есть голкипер высокого качества. Эти обстоятельства и помогли ему справиться с куда более именитым соперником. С учетом того, как много средств вкладывает руководство клуба в инфраструктуру и состав, такой результат можно назвать позорным. Возможно, вылет из еврокубков поможет «Динамо» на внутренней арене, но только не с такой игрой, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этого поражения «Динамо» завершило выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы.