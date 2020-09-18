Источник: Сутормин и Ерохин могут покинуть «Зенит» на правах аренды

По информации Sport24, игроками петербургской команды активно интересуются «Химки» и «Урал».

Отмечается, что Сутормин может до конца сезона отправится в аренду в подмосковный клуб, воспитанником которого он является, а Ерохин может вернуться в «Урал». Напомним, что Александр выступал за екатеринбуржцев в период с 2013-го по 2015 год.

26-летний Сутормин перешел в «Зенит» в июле 2019 года из «Рубина», подписав трехлетний контракт. За петербургский клуб он провел 35 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.

Что касается Ерохина, то 30-летний игрок пришел в команду летом 2018-го на правах свободного агента. В общей сложности он принял участие в 102 встречах, отметившись 19 забитыми мячами и семью результативными передачами.