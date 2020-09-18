ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 сентября 07:30
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести вингера «Уотфорда» Сарра

Фланговый нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр может этой осенью перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Independent, руководство «красных дьяволов» рассматривает 22-летнего сенегальца в качестве альтернативы хавбеку дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, с которым пока не удается подписать контракт.

Помимо манчестерской команды, игроком интересуется «Ливерпуль», планирующий усилить атакующую линию.

Сарр перешел в «Уотфорд» прошлым летом из «Ренна» за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету шесть голов и шесть ассистов в 30 матчах за клуб. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24,5 миллиона евро.

источник: The Independent
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Расписание футбольного уик-энда. На что обратить внимание в 8-м туре РПЛGoogle утверждает, что не монополизирует рынок цифровой рекламыSuzuki представила свою версию универсала Toyota CorollaКругом убожество: как на самом деле живет ЗагитоваБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
Ферран Торрес: Гвардиола настоял на моем переходе в «Манчестер Сити»
Новичок «Манчестер Сити» Ферран Торрес рассказал о том, почему он выбрал в качестве продолжения своей карьеры именно английский клуб.
18.09.2020 08:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Медведев: «Зенит» больше не упустит первую строчку
Флик – перед матчем с «Шальке»: Мы должны показать интенсивную игру с полной концентрацией
В минувшей компании его команда выиграла бундеслигу, Кубок страны и Лигу чемпионов.
18.09.2020 08:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Брентфорд» отказался продавать голкипера Райю в «Арсенал» за 11 млн евро
Вратарь «Брентфорда» Давид Райя входит в список интересов «Арсенала», сообщает The Guardian.
18.09.2020 08:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
«ПСЖ» отказался от идеи подписания защитника «Тоттенхэма» Роуза
Левый защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз не перейдет в «Пари Сен-Жермен» в текущее трансферное окно.
18.09.2020 07:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести вингера «Уотфорда» Сарра
Фланговый нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр может этой осенью перейти в «Манчестер Юнайтед».
18.09.2020 07:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Верона» арендовала полузащитника «Удинезе» Барака на один сезон с правом выкупа
Пресс-служба «Вероны» объявила о приобретении полузащитника «Удинезе» Антонина Барака.
18.09.2020 07:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: Сутормин и Ерохин могут покинуть «Зенит» на правах аренды
Атакующие полузащитники «Зенита» Алексей Сутормин и Александр Ерохин близки к уходу из клуба в текущее трансферное окно.
18.09.2020 07:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Бубнов: С учетом вложенных средств такой результат «Динамо» можно назвать позорным
Футбольный эксперт поделился впечатлениями от матча Лиги Европы между тбилисским «Локомотивом» и «Динамо» (2:1).
18.09.2020 01:28
Футбол
«Стяуа» вышла в следующий раунд Лиги Европы, пропустив шесть мячей
Футболисты «Стяуа» в серии пенальти одержали победу над сербским клубом «Бачка-Топола» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
18.09.2020 01:00
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика