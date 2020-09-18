«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести вингера «Уотфорда» Сарра

Как сообщает The Independent, руководство «красных дьяволов» рассматривает 22-летнего сенегальца в качестве альтернативы хавбеку дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, с которым пока не удается подписать контракт.

Помимо манчестерской команды, игроком интересуется «Ливерпуль», планирующий усилить атакующую линию.

Сарр перешел в «Уотфорд» прошлым летом из «Ренна» за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету шесть голов и шесть ассистов в 30 матчах за клуб. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24,5 миллиона евро.