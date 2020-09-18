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18 сентября 07:45
автор: Владислав Корегин

«ПСЖ» отказался от идеи подписания защитника «Тоттенхэма» Роуза

Левый защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз не перейдет в «Пари Сен-Жермен» в текущее трансферное окно.

По информации Le 10 Sport, парижский клуб отказался от покупки 30-летнего англичанина и сосредоточился на приобретении других игроков. Теперь главными претендентами на футболиста являются «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Помимо английских команд, защитником интересуется представитель серии А – «Дженоа».

Напомним, что Роуз выступал за «Тоттенхэм» с июля 2007 года. За это время он сыграл в 214 матчах, забив 10 голов и отдав 29 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2021-го.

Начало прошлого сезона он провел в лондонском клубе, а зимой его арендовал «Ньюкасл». В общей сложности он принял участие в 29 встречах, сделав две результативные передачи.

В активе защитника 29 игр в составе сборной Англии.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

источник: Le 10 Sport
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