«ПСЖ» отказался от идеи подписания защитника «Тоттенхэма» Роуза

По информации Le 10 Sport, парижский клуб отказался от покупки 30-летнего англичанина и сосредоточился на приобретении других игроков. Теперь главными претендентами на футболиста являются «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Помимо английских команд, защитником интересуется представитель серии А – «Дженоа».

Напомним, что Роуз выступал за «Тоттенхэм» с июля 2007 года. За это время он сыграл в 214 матчах, забив 10 голов и отдав 29 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2021-го.

Начало прошлого сезона он провел в лондонском клубе, а зимой его арендовал «Ньюкасл». В общей сложности он принял участие в 29 встречах, сделав две результативные передачи.

В активе защитника 29 игр в составе сборной Англии.