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18 сентября 08:43
автор: Владислав Корегин

Экс-полузащитник «Краснодара» Ахмедов: Гол Урунова в игре против «Родины» придаст ему уверенности

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Анжи» Одил Ахмедов, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», прокомментировал игру своего соотечественника Остона Урунова за «Спартак» в Кубке России.

Напомним, что 19-летний игрок из Узбекистана отметился первым забитым мячом в составе красно-белых. Это случилось 16 сентября в матче группового раунда Кубка России против «Родины» (5:1).

– Очень рад дебютному голу Урунова за «Спартак». Красивый гол получился. Этот гол придаст ему уверенности, так держать. Желаю ему только удачи и успехов, – цитирует Ахмедова Sport24.

Урунов перешел в «Спартак» 5 августа из «Уфы» за 1,5 миллиона евро, подписав пятилетний контракт. За московский клуб он провел три матча.

источник: Sport24
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