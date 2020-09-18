Экс-полузащитник «Краснодара» Ахмедов: Гол Урунова в игре против «Родины» придаст ему уверенности

Напомним, что 19-летний игрок из Узбекистана отметился первым забитым мячом в составе красно-белых. Это случилось 16 сентября в матче группового раунда Кубка России против «Родины» (5:1).

– Очень рад дебютному голу Урунова за «Спартак». Красивый гол получился. Этот гол придаст ему уверенности, так держать. Желаю ему только удачи и успехов, – цитирует Ахмедова Sport24.

Урунов перешел в «Спартак» 5 августа из «Уфы» за 1,5 миллиона евро, подписав пятилетний контракт. За московский клуб он провел три матча.