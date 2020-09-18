Стефано Пиоли: «Милан» может побеждать в каждом матче

– Я не сомневался, что найду ту же команду, что и во второй половине прошлого сезона. Был сделан только первый шаг, мы должны продолжать расти и проходить раунд за раундом, постаравшись улучшить игру в каждом из аспектов.

У «Милана» нас есть свои амбиции, и поэтому мы должны поддерживать высокий уровень как можно выше. Команда может побеждать в каждом матче, так как теперь у нас есть вера в то, что мы – единый коллектив, способный соперничать с кем угодно, – цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

Напомним, что вчера «россонери» обыграли в Ирландии «Шэмрок Роверс» со счетом 2:0. В составе итальянцев голами отметились Златан Ибрагимович (23-я минута) и Хакан Чалханоглу (67).

В третьем раунде «Милан» сыграет с норвежским клубом «Буде-Глимт».