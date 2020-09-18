Харри Реднапп: На месте руководства «Тоттенхэма», я бы приобрел не только Бэйла, но и Модрича

– Я бы приобрел Бэйла и Модрича вместе. Это было бы отличным ходом. Лука по-прежнему фантастический игрок. Сейчас «Тоттенхэму» не хватает игрока, способного двигать мяч вперед и делать решающие передачи, – цитирует Реднаппа Stats Perform News.

Ранее сообщалось, что английский клуб договорился с «Реалом» об аренде 31-летнего Бэйла на один сезон. Напомним, что он выступал за «Тоттенхэм» в период с 2007-го по 2013 год, сыграв в 203 матчах, в которых забил 56 голов и отдал 58 ассистов.

Что касается Модрича, то 35-летний хорват перешел в мадридскую команду из «Тоттенхэма» летом 2012-го. На его счету 160 игр за «шпор» – 17 забитых мячей и 27 результативных передач.