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18 сентября 11:06
автор: Владислав Корегин

«ПСЖ» хочет приобрести Де Шильо в связи с травмой Берната

Фланговый защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо является одним из кандидатов усиления обороны «Пари Сен-Жермен».

Как отмечает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство парижского клуба вновь вышло на трансферный рынок после того, как Хуан Бернат порвал крестообразные связки колена и, скорее всего, вернется в строй только к концу текущего сезона.

Таким образом, 27-летний Де Шильо станет временной заменой испанцу в составе парижан.

Ранее сообщалось, что итальянец может покинуть «Ювентус» этой осенью, так как туринская команда намерена сделать ставку на 21-летнего Луку Пеллегрини, вернувшегося из аренды в «Кальяри».

Де Шильо играет за «Ювентус» с июля 2017 года. В минувшем сезоне он отыграл лишь 13 матчей.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллионов евро.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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