«ПСЖ» хочет приобрести Де Шильо в связи с травмой Берната

Как отмечает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство парижского клуба вновь вышло на трансферный рынок после того, как Хуан Бернат порвал крестообразные связки колена и, скорее всего, вернется в строй только к концу текущего сезона.

Таким образом, 27-летний Де Шильо станет временной заменой испанцу в составе парижан.

Ранее сообщалось, что итальянец может покинуть «Ювентус» этой осенью, так как туринская команда намерена сделать ставку на 21-летнего Луку Пеллегрини, вернувшегося из аренды в «Кальяри».

Де Шильо играет за «Ювентус» с июля 2017 года. В минувшем сезоне он отыграл лишь 13 матчей.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллионов евро.