«Дженоа» арендовал у «Челси» Дзаппакосту на один сезон

По информации журналиста Фабрицио Романо, генуэзский клуб арендует 28-летнего итальянца до конца сезона-2020/21. Сегодня игрок должен пройти медобследование.

Дзаппакоста перешел в «Челси» в августе 2017 года из «Торино» за 25 миллионов евро. За лондонский клуб он сыграл 52 матча, забил два гола и отдал четыре ассиста. Минувший сезон он провел в аренде в «Роме», приняв участие лишь в девяти встречах (один ассист).

Davide Zappacosta leaves Chelsea, the deal with Genoa has been agreed. Loan until June 2021. Personal terms ok. Medicals tomorrow. 🔵🤝 @DiMarzio @SkySport #CFC #Genoa https://t.co/Km13MYMw0t