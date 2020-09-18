Евгений Хачериди: Луис Адриано был грязным футболистом – он играл очень подло

– Адриано был грязным футболистом. Подленько играл, любил на ногу защитнику наступить, мог втихаря ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался. В Европе таких нет, – цитирует Хачериди пресс-служба киевского клуба.

Напомним, что с января этого года 33-летний Хачериди выступает за «Динамо-Брест», сыграв 13 матчей и заработав четыре желтые карточки.

Что касается Адриано, то 33-летний бразилец защищал цвета «Спартака» в период с января 2017-го по июль 2019 года. В общей сложности он провел за красно-белых 79 встречах, отметившись 25 забитыми мячами и 15 результативными передачами.