«Порту» ожидает предложения «Манчестер Юнайтед» по Теллесу

По информации Manchester Evening News, руководство «драконов» уверено в том, что «Манчестер Юнайтед» после неудачных переговоров с Серхио Регилоном, находящемся в шаге от трансфера в «Тоттенхэм», переключит свое внимание на 27-летнего бразильца.

Отмечается, что агент игрока уже сообщил португальскому клубу о возобновлении интереса «красных дьяволов» к футболисту.

Теллес выступает за «Порту» с июля 2016 года. С тех пор он сыграл за клуб 192 матча, забил 24 гола и отдал 55 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.