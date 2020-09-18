«Галатасарай» надеется подписать Фернандиньо

Как сообщает beIN Sports, турецкий клуб намерен сделать предложение по 35-летнему бразильца в текущее трансферное окно. Однако стамбульцы не смогли отобраться в групповой раунд Лиги чемпионов, что может сказаться на личной заинтересованности игрока относительно переезда в другой чемпионат.

Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити» в июле 2013 года из «Шахтера» за 40 миллионов евро. В общей сложности он провел за клуб 314 матчей, забил 23 гола и отдал 26 ассистов. Вместе с командой игрок завоевал 11 трофеев, в том числе он трижды становился чемпионом Англии.

Контракт полузащитника с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.