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18 сентября 13:20
автор: Владислав Корегин

Рокко Коммиссо: Кьеза отказался от предложений иностранных клубов – он хочет преуспеть в серии А

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо рассказал о том, что вингер команды Федерико Кьеза решил продолжить карьеру в чемпионате Италии

– В ближайшие несколько дней я поговорю с ним. В свое время я пообещал отцу Кьезы, что отпущу его в другой клуб за справедливое предложение. Федерико предпочел не принимать во внимание интерес иностранных команд. Я его понимаю, так как скоро чемпионат Европы. И он надеется преуспеть в Италии, чтобы убедить Манчини взять его в состав национальной сборной, – цитирует Коммиссо La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее 22-летнего игрока хотел приобрести «Манчестер Юнайтед».

Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В минувшем сезоне на его счету 11 голов и девять ассистов в 37 матчах. Контракт игрока с «фиалками» действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 48 миллионов евро.

источник: La Gazzetta dello Sport
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