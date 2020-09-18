ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 сентября 14:37
автор: Виктор Шарафудинов

«Парму» приобрела американская компания Krause Group

В минувшем сезоне желто-синие заняли 11-е место в итальянской серии А.

Официальный сайт «Пармы» сообщает, что футбольный клуб перешел под контроль американской компании Krause Group.

Ранее «Парма» принадлежала компании Nuovo Inizio, которая принадлежит местным бизнесменам. Теперь у Krause Group 90% акций клуба, еще 9 осталось у Nuovo Inizio, а одним процентом владеет объединение болельщиков команды Parma Partecipazioni Soccer.

Вот, что по поводу сделки заявил президент и главный исполнительный директор Krause Group Кайл Краузе:

«Приобретение «Пармы» – это реализация мечты, которая у меня была в течение некоторого времени. Вся моя семья и я разделяем огромную страсть к футболу. Италия – земля наших предков. Как будущий президент, я обещаю максимальную приверженность этому клубу. Я сделаю все возможное, чтобы наш спорт, наша команда и количество наших болельщиков росли в Парме, Италии и по всему миру».

Krause Group была создана в 1959 году в Хэмптоне, штат Айова. Компания занимается продажей продуктов питания, экспортом в США итальянского вина, продажей недвижимости и сельским хозяйством.

«Парма» своих наивысших достижений добилась в 90-е годы, когда стала обладателем Кубка обладателей Кубков (в 1993-м) и дважды выиграла Кубок УЕФА (в 1995-м и 1999-м). В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в чемпионате Италии.

источник: ФК «Парма»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова поддержала решение Медведевой вернуться к ТутберидзеEneos продлит спонсорское соглашение с организаторами Олимпиады в ТокиоПредложение Плющенко о включении четверных прыжков в произвольную программу у женщин может быть расcмотрено ISU"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
«Ростов» сыграет с победителем матча «Шкендия» – «Тоттенхэм», если пройдет «Маккаби»
В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы.
18.09.2020 15:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
Денис Глушаков: «Спартаку» не хватает людей впереди
Денис Глушаков: «Спартаку» не хватает людей впереди
18.09.2020 15:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Юран: Тренерам «Динамо» нужно было держать на контроле возможную недооценку соперника
Московский клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву».
18.09.2020 15:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Денис Глушаков – о продолжении карьеры: В ближайшие пару дней все решится
После расставания с «Ахматом» бывший капитан «Спартака» остается без клуба.
18.09.2020 15:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Шунин – о вылете «Динамо» из Лиги Европы: Это был провал, что тут еще скажешь
Московский клуб проиграл тбилисскому «Локомотиву» (1:2) во втором раунде квалификации.
18.09.2020 14:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Форвард «Порту» Тикиньо согласился перейти в «Локомотив»
Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за его трансфер 12 млн евро.
18.09.2020 14:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Власти Татарстана разрешат заполнят трибуны на 70 процентов
Сейчас арены можно заполнять наполовину.
18.09.2020 14:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Парму» приобрела американская компания Krause Group
В минувшем сезоне желто-синие заняли 11-е место в итальянской серии А.
18.09.2020 14:37
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Алькантара рассказал, почему решил покинуть «Баварию»
Испанец продолжит карьеру в «Ливерпуле».
18.09.2020 14:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Валерий Карпин: С точки зрения подготовки отмена матча с «Ротором» не пойдет в плюс
Волгоградская команда не полетела в Ростов-на-Дону из-за коронавируса.
18.09.2020 14:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика