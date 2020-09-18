«Парму» приобрела американская компания Krause Group

Официальный сайт «Пармы» сообщает, что футбольный клуб перешел под контроль американской компании Krause Group.

Ранее «Парма» принадлежала компании Nuovo Inizio, которая принадлежит местным бизнесменам. Теперь у Krause Group 90% акций клуба, еще 9 осталось у Nuovo Inizio, а одним процентом владеет объединение болельщиков команды Parma Partecipazioni Soccer.

Вот, что по поводу сделки заявил президент и главный исполнительный директор Krause Group Кайл Краузе:

«Приобретение «Пармы» – это реализация мечты, которая у меня была в течение некоторого времени. Вся моя семья и я разделяем огромную страсть к футболу. Италия – земля наших предков. Как будущий президент, я обещаю максимальную приверженность этому клубу. Я сделаю все возможное, чтобы наш спорт, наша команда и количество наших болельщиков росли в Парме, Италии и по всему миру».

Krause Group была создана в 1959 году в Хэмптоне, штат Айова. Компания занимается продажей продуктов питания, экспортом в США итальянского вина, продажей недвижимости и сельским хозяйством.