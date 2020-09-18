Сергей Юран: Тренерам «Динамо» нужно было держать на контроле возможную недооценку соперника

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал неудачу московского «Динамо» в еврокубках.

Бело-голубые вылетели из Лиги Европы, уступив первому же сопернику. Вчера 17 сентября «Динамо» проиграло в гостях тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в рамках второго отборочного раунда.

«Если бы был второй матч, у «Динамо» были бы хорошие шансы, – заявил Юран в эфире «Матч ТВ». – Тренерскому штабу нужно было держать на контроле возможную недооценку соперника. Это не обязательно должна быть вся команда, достаточно 2-3 игроков. Плюс «Локомотив» можно было не разбирать, а разобрать только стандарты и быстрые атаки, за счет которых «Динамо» мог победить.

Футболисты, которые собраны в «Динамо», в чемпионате России могут попадать в тройку. Жаль, это ведь клуб с великой историей… Но на первой же стадии вылетают. Конечно, у тренера тоже должен быть опыт выступления в таких турнирах».

После семи туров «Динамо» занимает пятое место в РПЛ, набрав 11 очков.