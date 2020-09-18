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18 сентября 17:45

Пулишич, Зиеш, Чилуэлл и Тиаго Силва не сыграют за «Челси» против «Ливерпуля»

Матч второго тура чемпионата Англии состоится в воскресенье 20 сентября.

Официальный сайт «Челси» сообщает, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард рассказал о том, что матч второго тура чемпионата АПЛ против «Ливерпуля» придется пропустить четырем футболистам.

Защитник Бен Чилуэлл, а также атакующие полузащитники Кристан Пулишич и Хаким Зиеш еще не восстановились от травм. Защитник Тиаго Силва здоров, однако его нынешнее физическое состояние пока не позволяет ему принимать участие в играх.

В то же время немецкий нападающий Тимо Вернер готов помочь команде Лэмпарда.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 20 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени.

источник: ФК «Челси»
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