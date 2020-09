Пулишич, Зиеш, Чилуэлл и Тиаго Силва не сыграют за «Челси» против «Ливерпуля»

Официальный сайт «Челси» сообщает, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард рассказал о том, что матч второго тура чемпионата АПЛ против «Ливерпуля» придется пропустить четырем футболистам.

Защитник Бен Чилуэлл, а также атакующие полузащитники Кристан Пулишич и Хаким Зиеш еще не восстановились от травм. Защитник Тиаго Силва здоров, однако его нынешнее физическое состояние пока не позволяет ему принимать участие в играх.

В то же время немецкий нападающий Тимо Вернер готов помочь команде Лэмпарда.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 20 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени.

We'll hear from Frank Lampard ahead of #CHELIV when he takes his press conference later today... 🎙



Follow updates here or you can watch it live on the 5th Stand app from 1.30pm (UK)!