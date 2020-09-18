Олег Терехин: У некоторых футболистов «Динамо» не хватило характера

- У некоторых футболистов «Динамо» не хватило характера. «Зенит» они обыграли и в том матче бились друг за друга, как собаки на поле. А тут вышли, один пешком ходит, другой бежать не может. А так не выиграешь даже у «Локомотива» из Тбилиси, игроки которого старались, - цитирует Терехина «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что в минувший четверг московское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Таким образом, российский клуб не смог пробиться на групповой этап европейского клубного турнира.