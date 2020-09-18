Микаэль Брага: Хотели лимит – вот вам и результаты, очередной позор в еврокубках

- Хотели лимит – вот вам и результаты. Очередной позор в еврокубках. Еврокубковый сезон-2017/2018 был самым лучшим для российских клубов. А последний, наоборот, стал самым ужасным в истории, и «улучшить» этот антирекорд сложно, но начало уже положено. У меня мало надежд на московский «Локомотив» в Лиге чемпионов, да и «Зенит», мне кажется, имеет очень короткий состав, - передает слова журналиста «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что в минувший четверг московское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Таким образом, российский клуб не смог пробиться на групповой этап европейского клубного турнира.