ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 сентября 18:42

Микаэль Брага: Хотели лимит – вот вам и результаты, очередной позор в еврокубках

Итальянский журналист Gazzetta dello Sport Микаэль Брага поделился мнением о поражении московского «Динамо» в матче с тбилисским «Локомотивом».

- Хотели лимит – вот вам и результаты. Очередной позор в еврокубках. Еврокубковый сезон-2017/2018 был самым лучшим для российских клубов. А последний, наоборот, стал самым ужасным в истории, и «улучшить» этот антирекорд сложно, но начало уже положено. У меня мало надежд на московский «Локомотив» в Лиге чемпионов, да и «Зенит», мне кажется, имеет очень короткий состав, - передает слова журналиста «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что в минувший четверг московское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Таким образом, российский клуб не смог пробиться на групповой этап европейского клубного турнира.

источник: «Евро-футбол.ру»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Apple анонсировала новые смарт-часы и iPadОчередная попытка привлечь клиентов: Lada Vesta SW Cross BLACKЮжная сенсация. После 7 туров - «Сочи» среди лидеров РПЛКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизм"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Микаэль Брага – о возможной отставке Новикова: Смешно, когда судьбу тренера решает всего один матч
18.09.2020 18:59
Футбол
Грубое поведение Неймара клуб «ПСЖ» пытается оправдать ссылками на борьбу с расизмом
Микаэль Брага: Хотели лимит – вот вам и результаты, очередной позор в еврокубках
Итальянский журналист Gazzetta dello Sport Микаэль Брага поделился мнением о поражении московского «Динамо» в матче с тбилисским «Локомотивом».
18.09.2020 18:42
Футбол
«Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары
Контракт заключен на четыре года.
18.09.2020 18:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Олег Терехин: У некоторых футболистов «Динамо» не хватило характера
Бывший нападающий «Динамо» поделился мнением о поражении бело-голубых в матче с тбилисским «Локомотивом».
18.09.2020 18:19
Футбол
Алексей Сафонов: Бердыев подошел бы «Динамо». Он – не Тедеско, который ставит примитивный футбол
После вылета «Динамо» из Лиги Европы в СМИ появились слухи о том, что Кирилла Новикову могут уволить.
18.09.2020 17:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Пулишич, Зиеш, Чилуэлл и Тиаго Силва не сыграют за «Челси» против «Ливерпуля»
Матч второго тура чемпионата Англии состоится в воскресенье 20 сентября.
18.09.2020 17:45
Футбол
Федор Смолов: У нас в стране футбол вызывает больше негативных эмоций, чем положительных
В активе нападающего «Локомотива» 39 матчей и 14 голов в составе национальной сборной России.
18.09.2020 17:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Tuttosport: Гасперини продлил контракт с «Аталантой» до 2023 года
В минувшем сезоне команда из Бергамо впервые в истории финишировала на третьем месте в серии А и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.
18.09.2020 17:15
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Игуаин подписал контракт с клубом MLS «Интер Майами»
Нападающий сборной Аргентины ранее 13 с половиной лет выступал Европе.
18.09.2020 16:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Анатолий Бышовец: «Динамо» вышло на игру без твердо выраженной структуры командных действий
Вчера бело-голубые вылетели из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву».
18.09.2020 15:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика