Микаэль Брага – о возможной отставке Новикова: Смешно, когда судьбу тренера решает всего один матч

- Мне смешно, когда судьбу тренера решает всего один матч. В прошлом сезоне Новиков принял «Динамо», когда оно шло в зоне вылета, и вернул команду в Европу. После такого поражения на эмоциях может хотеться сразу все поменять, но я не вижу большого смысла увольнять сейчас Новикова, - передает слова журналиста «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что в минувший четверг московское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Таким образом, российский клуб не смог пробиться на групповой этап европейского клубного турнира.

Добавим, что в ближайшем матче чемпионата России бело-голубые сыграют с «Ахматом» в рамках 8-го тура российской премьер-лиги. На данный момент московский клуб, набрав 11 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.