Олег Терехин: Какой смысл сейчас увольнять Новикова?

- Какой смысл сейчас его увольнять? Он же на поле не выходит. Может он хорошо ребят настроил. Надо посмотреть на ближайшие три матча. Если посыплются, тогда что-то надо делать. А поражения бывают. Вот и пусть реабилитируются теперь с «Ахматом» в ближайшем туре и доказывают, что это была случайность, - приводит слова Терехина «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что в минувший четверг московское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Таким образом, российский клуб не смог пробиться на групповой этап европейского клубного турнира.

Добавим, что в ближайшем матче чемпионата России бело-голубые сыграют с «Ахматом» в рамках 8-го тура российской премьер-лиги. На данный момент московский клуб, набрав 11 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.