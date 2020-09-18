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18 сентября 20:04
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА отдал Бийола в аренду «Ганноверу»

Опорный полузащитник перешел в московский клуб в 2018 году из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро.

Официальный сайт ЦСКА сообщает, что армейцы и клуб второй Бундеслиги «Ганновер» договорились о переходе полузащитника сборной Словении Яки Бийола.

21-летний Бийол будет выступать за немецкую команду на правах аренды до окончания сезона-2020/21. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста.

В нынешнем сезоне Яка сыграл пять матчей в чемпионате России и ни разу не попал в стартовый состав команды Виктора Гончаренко. Всего в активе Бийола 66 матчей, шесть голов и пять результативных передач за ЦСКА.

источник: ПФК ЦСКА
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