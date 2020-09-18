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18 сентября 20:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Парме» и «Сассуоло» разрешили проводить домашние матчи со зрителями, впуская не более 1 000 человек

Чемпионат Италии стартует завтра 19 сентября.

Football Italia сообщает, что два клуба итальянской серии А получили разрешение на проведение домашних матчей со зрителями на трибунах.

Глава региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини разрешил «Парме» и «Сассуоло» впустить болельщиков на игры первого тура чемпионата Италии. На трибунах смогут находиться не более тысячи зрителей.

20 сентября «Парма» примет «Наполи», а «Сассуоло» – «Кальяри».

После июньского рестарта серии А все матчи проводили при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Новый сезон стартует в Италии завтра 19 сентября матчами «Фиорентина» – «Торино» и «Верона» – «Рома».

источник: Football Italia
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«Парме» и «Сассуоло» разрешили проводить домашние матчи со зрителями, впуская не более 1 000 человек
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