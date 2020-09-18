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18 сентября 23:15

Кирилл Новиков: Отчетливо понимаю, что никакие извинения сейчас не актуальны

Главный тренер «Динамо» прокомментировал вылет команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

«Это моя ответственность и моя боль. После того, что случилось вчера, хочется от лица всей команды попросить прощения у наших болельщиков. Но я отчетливо понимаю, что никакие извинения сейчас не актуальны. Слишком велико разочарование и помочь могут только победы вкупе с достойной игрой», - написал Новиков в своем инстаграме.

Напомним, что в минувший четверг московское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Таким образом, российский клуб не смог пробиться на групповой этап европейского клубного турнира.

Добавим, что в ближайшем матче чемпионата России бело-голубые сыграют с «Ахматом» в рамках 8-го тура российской премьер-лиги. На данный момент московский клуб, набрав 11 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Публикация от Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official)

источник: Instagram
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