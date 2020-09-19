Тренер «Краснодара»: После двух забитых мячей стали заигрываться в атаке

- Мы довольны тем, что одержали победу. Начало было хорошее с нашей стороны, но затем после двух забитых мячей мы немножко провалились, стали заигрываться в атаке, отсутствовал возврат за линию мяча. За это поплатились. В перерыве внесли коррективы. Ребята выполнили установку на второй тайм. С хорошей комбинационной игрой забили достаточное количество мячей, - рассказал Оленин на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что «Краснодар» в этой встрече установил новый клубный рекорд результативности: ранее команда не забивала в матчах российской премьер-лиги больше шести мячей. После этой игры краснодарский клуб набрал 14 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «Краснодар» «на выезде сыграет против «Сочи».