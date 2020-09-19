Аренда Бэйла обойдется «Тоттенхэму» в десять миллионов евро

По информации The Telegraph, «Тоттенхэм» заплатит десять миллионов евро за аренду нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Ранее британские СМИ сообщили, что «Тоттенхэм» договорился с «Реалом» об аренде 31-летнего вингера до конца текущего сезона. При этом мадридский клуб будет выплачивать валлийцу большую часть его зарплаты, которая составляет 13 миллионов фунтов в год.

Добавим, что Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро. С тех пор форвард провел за испанскую команду 251 встречу, записав на свой счет 105 забитых мячей и 68 голевых передач. Действующий контракт валлийца с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.