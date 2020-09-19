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19 сентября 01:49

Бийол поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку

В пятницу стало известно, что полузащитник ЦСКА Яки Бийол на правах аренды перешел в «Ганновер» до конца сезона.

«Всегда тяжело прощаться, особенно после этих прекрасных двух лет, проведенных в Москве... Встретив столько хороших людей и заведя друзей на всю жизнь! Ухожу с огромным количеством хороших воспоминаний и новых впечатлений. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить наших фанатов за то, что они всегда нас поддерживают. Надеюсь увидеть вас снова. Спасибо», - написал Бийол в своем инстаграме.

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл провел матчей за армейцев в чемпионате России, но при этом ни разу не попал в стартовый состав команды. Всего в активе Бийола 66 матчей, шесть голов и пять результативных передач за ЦСКА.

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Публикация от Jaka Bijol (@jakabijol)

источник: Instagram
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Бийол поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку
В пятницу стало известно, что полузащитник ЦСКА Яки Бийол на правах аренды перешел в «Ганновер» до конца сезона.
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