«Урал» впервые за три года не проиграл «Зениту», добившись ничьей

Матч восьмого тура чемпионата России «Урал» – «Зенит» завершился со счетом 1:1.

На четвертой минуте Артем Дзюба вывел гостей вперед, ударом в касание замкнув прострел Данила Кругового.

На 69-й хозяева отыгрались после точного удара Андрея Панюкова.

«Урал» прервал серию из пяти поражений в матчах против «Зенита». Прошлый раз екатеринбургской команде удалось не проиграть сине-бело-голубым 9 августа 2017 года, когда «Урал» добился домашней ничьей с таким же счетом 1:1.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. У команды Сергея Семака 17 очков после восьми матчей. Чемпиона завтра 20 сентября может обойти «Сочи», если обыграет на выезде «Арсенал».