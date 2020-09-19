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«Урал» впервые за три года не проиграл «Зениту», добившись ничьей
19 сентября 18:24
автор: Виктор Шарафудинов

«Урал» впервые за три года не проиграл «Зениту», добившись ничьей

Команда из Санкт-Петербурга пока остается лидером чемпионата России.

Матч восьмого тура чемпионата России «Урал» – «Зенит» завершился со счетом 1:1.

На четвертой минуте Артем Дзюба вывел гостей вперед, ударом в касание замкнув прострел Данила Кругового.

На 69-й хозяева отыгрались после точного удара Андрея Панюкова.

«Урал» прервал серию из пяти поражений в матчах против «Зенита». Прошлый раз екатеринбургской команде удалось не проиграть сине-бело-голубым 9 августа 2017 года, когда «Урал» добился домашней ничьей с таким же счетом 1:1.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. У команды Сергея Семака 17 очков после восьми матчей. Чемпиона завтра 20 сентября может обойти «Сочи», если обыграет на выезде «Арсенал».

«Урал» с десятью очками занимает десятое место.

26 сентября «Зенит» примет «Уфу». 27 сентября состоится матч «Ахмат» – «Урал».

РПЛ

8-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: Панюков, 69 – Дзюба, 4.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин (Бавин, 85), Йовичич (Емельянов, 80), Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков (Караев, 72).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой (Ригони, 80), Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой (Сутормин, 65), Барриос, Дзюба (Ерохин, 80), Азмун (Жирков, 65), Малком.

Предупреждения: Мишкич, 30, Золотов, 40 – Оздоев, 44.

Судья: Карасев (Москва).

Екатеринбург. «Екатеринбург Арена».

источник: «Советский спорт»
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