«Чайка» обыграла «Краснодар-2». «Нефтехимик» и «Алания» сыграли вничью

В первом дивизионе российского футбола «Чайка» из Ростовской области на своем поле обыграла «Краснодар-2» со счетом 2:1, а матч «Нефтехимик» – «Алания» завершился с результатом 0:0.

В игре «Чайка» – «Краснодар-2» хозяева вели 2:0 после первого тайма. На 6-й минуте счет открыл Петр Володкин, а на 44-й защитник гостей Илья Мартынов направил мяч в свои ворота.

На 65-й Илья Воротников сократил отставание краснодарской команды, но от поражения зелено-черные не спаслись.

В игре «Нефтехимик» – «Алания» хозяевам пришлось играть вдесятером с 43-й минуты. За второе предупреждение был удален Давид Хубаев.

«Нефтехимик» занимает пятое место (18 очков), «Алания» – восьмое (17), «Чайка» – 13-е (15), а «Краснодар-2» – 14-е (14).