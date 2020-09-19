«Ланс» обыграл «Бордо», одержав третью победу кряду в лиге 1

Матч четвертого тура чемпионата Франции «Ланс» – «Бордо» завершился со счетом 2:1.

К 59-й минуте хозяева вели 2:0. На 47-й счет открыл Игнатиус Ганаго, а на 59-й Гаэль Какута реализовал пенальти.

На исходе компенсированного времени Самуэль Калу Оджим сократил отставание гостей (90+5), но это не помогло «Бордо» избежать поражения.

С 58-й минуте футболисты «Бордо» играли вдесятером. За второе предупреждение был удален защитник Поль Байсс.

«Ланс» с тремя победами подряд занимает второе место в лиге 1. В четырех турах кроваво-золотые набрали девять очков.