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19 сентября 20:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Ланс» обыграл «Бордо», одержав третью победу кряду в лиге 1

Команда с северо-востока Франции занимает второе место в турнирной таблице.

Матч четвертого тура чемпионата Франции «Ланс» – «Бордо» завершился со счетом 2:1.

К 59-й минуте хозяева вели 2:0. На 47-й счет открыл Игнатиус Ганаго, а на 59-й Гаэль Какута реализовал пенальти.

На исходе компенсированного времени Самуэль Калу Оджим сократил отставание гостей (90+5), но это не помогло «Бордо» избежать поражения.

С 58-й минуте футболисты «Бордо» играли вдесятером. За второе предупреждение был удален защитник Поль Байсс.

«Ланс» с тремя победами подряд занимает второе место в лиге 1. В четырех турах кроваво-золотые набрали девять очков.

«Бордо», имея пять очков, находится на 11-й строчке таблицы.

27 сентября состоятся матчи «Ним» – «Ланс» и «Бордо» – «Ницца».

источник: «Советский спорт»
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