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19 сентября 20:31
автор: Виктор Шарафудинов

Деян Ловрен: Сегодня «Зенит» не заслуживал победы

Петербургская команда сыграла вничью с «Уралом».

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ничейный результат в выездном матче восьмого тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» (1:1).

«Знали, что это будет сложный матч, – цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита». – Чего мы не знали, так это что покажем сегодня такой футбол. Первые 20–25 минут нам отлично удались – забили гол, могли забить еще. Но, к сожалению, этого не хватило. Если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы. Все подборы были за футболистами «Урала». Мы были недостаточно хороши.

Мы должны сесть и обсудить это все вместе. И, определенно, должны улучшать свою игру, потому что в матчах с большими командами этого не хватит. Мы должны проснуться, и как можно скорее. Начало сезона. У нас хорошая команда, очень качественные футболисты, но, если не будем действовать на поле как единое целое, одних индивидуальных качеств будет недостаточно.

Общались с главным тренером. У него свой взгляд на игру, и он абсолютно прав. Дальше уже наша задача – как следует работать, потому что мы не можем оставить это просто так. Должны стать лучше все вместе в каждом аспекте: в беге в первую очередь, в борьбе, командном духе – во всем. У нас все это есть, однако порой этого хватает на полчаса или час. Но матч длится 90 минут, так что нас должно хватать на 95».

На данный момент «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 17 очков в восьми турах. 26 сентября команда Сергея Семака примет «Уфу».

источник: ФК «Зенит»
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