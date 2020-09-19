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19 сентября 22:07
автор: Виктор Шарафудинов

Руслан Нигматуллин: Вряд ли «Рубин» и «Спартак» будут играть в открытый футбол

Встреча восьмого тура чемпионата России состоится в Казани завтра 20 сентября.

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от воскресного матча красно-белых против казанского «Рубина».

«Как отразится на игре «Спартака» в Казани поражение от ЦСКА в прошлом туре? Любая хорошая команда, у которой есть планы и цели, вдвойне мотивирована, потому что не любит проигрывать в чемпионате два матча подряд, – цитирует слова Нигматуллина сайт телеканала «Матч ТВ». – Тем более на прошлой неделе было проиграно самое главное дерби года. Конечно, желание победить в предстоящем матче у спартаковцев зашкаливает. Другое дело, что «Рубин» тоже находится в неплохом состоянии и может навязать очень серьезную борьбу за три очка. В прошлом туре он победил «Динамо» и, наверное, захочет одержать еще одну победу над московской командой. Мне кажется, что в этой встрече будет ничья 1:1. Вряд ли «Спартак» будет играть в открытый футбол, «Рубин» тоже делать этого не станет. Думаю, здесь мы увидим борьбу за инициативу».

Матч «Рубин» – «Спартак» состоится завтра 20 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Руслан Нигматуллин: Вряд ли «Рубин» и «Спартак» будут играть в открытый футбол
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