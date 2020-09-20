«Порту» стартовал в чемпионате Португалии с волевой победы над «Брагой»

Матч первого тура чемпионата Португалии «Порту» – «Брага» завершился с результатом 3:1.

На 21-й минуте счет открыл полузащитник гостей Андре Каштру, но еще до перерыва действующий чемпион Португалии вышел вперед.

«Драконы» забили дважды в компенсированное время первого тайме. Сначала бразилец Алекс Теллес помог отличиться Сержиу Оливейре (45+1), а затем реализовал пенальти (45+4).

Еще один гол с 11-метрового Теллес забил в концовке матча на 89-й минуте.

25 сентября «Брага» примет «Санта-Клару». 26 сентября «Порту» сыграет в городском дерби в гостях у «Боавишты».