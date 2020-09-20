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20 сентября 01:16
автор: Виктор Шарафудинов

«Интер» заплатит «Барселоне» 1 миллион евро за переход Видаля

В прошлом чилийский полузащитник играл в серии А за «Ювентус».

Итальянский журналист Фабрицио Романо в твиттере сообщил о том, что 20 сентября миланский «Интер» должен оформить переход 33-летнего полузащитника сборной Чили Артуро Видаля из «Барселоны».

Условия сделки уже согласованы. За трансфер испанский клуб получит один миллион евро.

Вдобавок Романо сообщил о том, что на следующий неделе 34-летний уругвайский защитник Диего Годин покинет «Интер» и станет игроком «Кальяри».

По сообщениям СМИ, Артуро уже согласовал с итальянским клубом контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления еще на один сезон, по которому будет зарабатывать 6 миллионов евро в год без учета бонусов.

«Барселона» приобрела Видаля у мюнхенской «Баварии» в августе 2018 года за 18 млн евро. Всего за два сезона в составе каталонцев чилиец провел 96 матчей, забив 11 мячей и сделав десять голевых передач.

С 2011 по 2015 годы Видаль играл в Италии за «Ювентус» под руководством нынешнего наставника «Интера» Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.

источник: «Советский спорт»
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В прошлом чилийский полузащитник играл в серии А за «Ювентус».
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